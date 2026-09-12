Одермат без конкуренция в гигантския слалом в САЩ
Швейцарецът вече има 49 успеха в Световната купа
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Швейцарецът вече има 49 успеха в Световната купа
Така се възползваха от дозите с ваксина, предоставени от канадското правителство
Австриецът триуфмира в Бийвър Крийк, трима завършиха на трето място
Летящият викинг Аксел Лунд Свиндал постигна трета поредна победа в алпийските ски само в рамките на 7 дни. След успехите в спускането и супергигантски...
Микаела Кирхгасер с четвърто поредно злато в отборното Вейл/Бийвър Крийк. Австрийката Микаела Кирхгасер изравни по поредни титли в една дисциплина от...
Бийвър Крийк. Точно 18 години след последния триумф на Швейцария в спускане при мъжете от световно първенство при алпийците, брез Бруно Кернен, Патрик...
Матео Марсалия влезе в историята на ските