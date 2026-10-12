Реал оцеля с 10 души! Винисиус се забърка в грандиозен скандал
Младият Диоманде стана герой за „белите“, но дърпане за косата взриви страстите на „Бернабеу“
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Младият Диоманде стана герой за „белите“, но дърпане за косата взриви страстите на „Бернабеу“
Селта победи с 2:0 и напусна Мадрид с исторически триумф
Над 85 000 души ще напълнят "Сантяго Бернабеу" във вторник за мача между "Реал" М и "Лудогорец" от Шампионската лига. От кралския клуб обявиха, че веч...