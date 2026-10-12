Всичко за Сантяго Бернабеу

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85 000 гледат "Лудогорец"

85 000 гледат "Лудогорец"

Над 85 000 души ще напълнят "Сантяго Бернабеу" във вторник за мача между "Реал" М и "Лудогорец" от Шампионската лига. От кралския клуб обявиха, че веч...

06 декември | 19:20
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