Реал оцеля с 10 души! Винисиус се забърка в грандиозен скандал

Реал Мадрид преживя истинска футболна драма на „Сантяго Бернабеу“, но успя да пречупи Виляреал с 1:0 в осмия кръг на испанската Ла Лига. Герой за „белите“ стана 19-годишният Ян Диоманде, който отбеляза първото си попадение за клуба в 62-ата минута. Големият скандал обаче избухна малко по-късно, когато Винисиус Жуниор вкара гол, но вместо да празнува, получи директен червен картон. Въпреки че останаха с човек по-малко, мадридчани удържаха победата и се върнаха на третото място в класирането.

Диоманде взриви „Бернабеу“

Реал Мадрид владееше инициативата през първото полувреме, но трудно намираше път към вратата на гостите. Килиан Мбапе беше най-близо до гола, след като още в началото разтресе гредата. По-късно французинът пропусна още една добра възможност, а Петер Гулачи се намеси решително.

След почивката двубоят се оживи и в 62-ата минута Федерико Валверде разсече защитата на Виляреал с великолепен извеждащ пас. Ян Диоманде овладя топката и я изпрати с прецизен удар в далечния ъгъл. Първоначално попадението беше отменено заради засада, но след намесата на ВАР голът беше признат. Младият национал на Кот д'Ивоар ликуваше за първи път с екипа на испанския гранд.

Винисиус вкара, после видя червения картон

Истинската буря настъпи в 73-ата минута. Влезлият като резерва Винисиус Жуниор се разписа след отлична акция на Джуд Белингам и вече празнуваше втория гол на Реал.

Радостта му обаче се превърна в шок. От стаята за видеоповторения сигнализираха, че в началото на атаката бразилецът е дръпнал за косата футболиста на Виляреал Нейтън Салиба, за да го извади от равновесие.

Съдията Исидро Диас де Мера прегледа ситуацията на монитора, отмени попадението и показа директен червен картон на Винисиус. Решението предизвика бурни реакции, а Реал беше принуден да доиграва срещата с десет души.

Изгонването поставя под въпрос и участието на бразилеца в предстоящото Ел Класико срещу Барселона на 25 октомври, тъй като той е заплашен от наказание за повече от един мач.

Реал издържа натиска и прибра трите точки

Виляреал опита да се възползва от численото си предимство, но Тибо Куртоа запази аванса на домакините с великолепно спасяване срещу Карлос Ромеро. На другия край Петер Гулачи също демонстрира класа, като отрази опасен удар на Мбапе.

В крайна сметка Реал Мадрид измъкна трите точки и вече има 18, с което заема третото място. Тимът изостава с шест точки от безгрешния лидер Барселона и само с една от Атлетико Мадрид. Виляреал допусна трето поражение в последните си пет срещи и остава десети с осем точки.

Първенство на Испания по футбол, срещи от 8-ия кръг:

Райо Валекано - Атлетик Билбао - прекратен

Алавес - Атлетико Мадрид - 1:2

Барселона - Хетафе - 3:0

Реал Мадрид - Виляреал - 1:0

В неделя:

Елче - Селта Виго

Реал Сосиедад - Депортиво Ла Коруня

Бетис - Осасуна

Расинг Сантандер - Валенсия

От петък:

Малага - Еспаньол - 1:1

В понеделник:

Леванте - Севиля

Класиране:

1. Барселона - 24 точки

2. Атлетико Мадрид - 19 точки

3. Реал Мадрид - 18 точки

4. Бетис - 16 точки

5. Севиля - 13 точки

6. Алавес - 11 точки