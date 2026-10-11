Реал оцеля с 10 души! Винисиус се забърка в грандиозен скандал

Реал Мадрид преживя истинска футболна драма на „Сантяго Бернабеу“, но успя да пречупи Виляреал с 1:0 в осмия кръг на испанската Ла Лига. Герой за „белите“ стана 19-годишният Ян Диоманде, който отбеляза първото си попадение за клуба в 62-ата минута. Големият скандал обаче избухна малко по-късно, когато Винисиус Жуниор вкара гол, но вместо да празнува, получи директен червен картон. Въпреки че останаха с човек по-малко, мадридчани удържаха победата и се върнаха на третото място в класирането.
Диоманде взриви „Бернабеу“
Реал Мадрид владееше инициативата през първото полувреме, но трудно намираше път към вратата на гостите. Килиан Мбапе беше най-близо до гола, след като още в началото разтресе гредата. По-късно французинът пропусна още една добра възможност, а Петер Гулачи се намеси решително.
След почивката двубоят се оживи и в 62-ата минута Федерико Валверде разсече защитата на Виляреал с великолепен извеждащ пас. Ян Диоманде овладя топката и я изпрати с прецизен удар в далечния ъгъл. Първоначално попадението беше отменено заради засада, но след намесата на ВАР голът беше признат. Младият национал на Кот д'Ивоар ликуваше за първи път с екипа на испанския гранд.
Винисиус вкара, после видя червения картон
Истинската буря настъпи в 73-ата минута. Влезлият като резерва Винисиус Жуниор се разписа след отлична акция на Джуд Белингам и вече празнуваше втория гол на Реал.
Радостта му обаче се превърна в шок. От стаята за видеоповторения сигнализираха, че в началото на атаката бразилецът е дръпнал за косата футболиста на Виляреал Нейтън Салиба, за да го извади от равновесие.
Съдията Исидро Диас де Мера прегледа ситуацията на монитора, отмени попадението и показа директен червен картон на Винисиус. Решението предизвика бурни реакции, а Реал беше принуден да доиграва срещата с десет души.
Изгонването поставя под въпрос и участието на бразилеца в предстоящото Ел Класико срещу Барселона на 25 октомври, тъй като той е заплашен от наказание за повече от един мач.
Реал издържа натиска и прибра трите точки
Виляреал опита да се възползва от численото си предимство, но Тибо Куртоа запази аванса на домакините с великолепно спасяване срещу Карлос Ромеро. На другия край Петер Гулачи също демонстрира класа, като отрази опасен удар на Мбапе.
В крайна сметка Реал Мадрид измъкна трите точки и вече има 18, с което заема третото място. Тимът изостава с шест точки от безгрешния лидер Барселона и само с една от Атлетико Мадрид. Виляреал допусна трето поражение в последните си пет срещи и остава десети с осем точки.
Първенство на Испания по футбол, срещи от 8-ия кръг:
Райо Валекано - Атлетик Билбао - прекратен
Алавес - Атлетико Мадрид - 1:2
Барселона - Хетафе - 3:0
Реал Мадрид - Виляреал - 1:0
В неделя:
Елче - Селта Виго
Реал Сосиедад - Депортиво Ла Коруня
Бетис - Осасуна
Расинг Сантандер - Валенсия
От петък:
Малага - Еспаньол - 1:1
В понеделник:
Леванте - Севиля
Класиране:
1. Барселона - 24 точки
2. Атлетико Мадрид - 19 точки
3. Реал Мадрид - 18 точки
4. Бетис - 16 точки
5. Севиля - 13 точки
6. Алавес - 11 точки