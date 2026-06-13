Страшен проблем с децата! Легендарен директор бие аларма
Диан Стаматов коментира трябва ли в началния етап да се учат само български автори
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Диан Стаматов коментира трябва ли в началния етап да се учат само български автори
Ето какво каза Диян Стаматов
Истината е, че в момента да знаеш два чужди езика те прави безработен, нужни са умения и професия
Диян Стаматов в революционно предложение
Кандидат-кметът с топли думи за Деня на учителя
Имаме образование на две скорости, каза Диян Стаматов
Това силно затруднява възможността за ефективен учебен процес
Няма нагласа за онлайн обучение
91% искат присъствено обучение
Родители пишат жалби, ако детето им няма шестица
Колегите се отдръпват от ваксинирането, казва Диян Стаматов
Директорът му няма да чака решщение
Това каза председателят на Съюза на работодателите в системата на народната просвета Диян Стаматов.
Родителите може да пращат декларацията по електронен път
Изненадай учителя с добро възпитание и готови домашни! Бади с маска в час!
Изпитите след 7-и 12-и клас няма да бъдат проведени дистанционно
През лятото ще подпомогнем със занимални родители, чийто отпуск е свършил, казва директорът на 119-о СОУ Диян Стаматов
Причината е, че те не са определящи за кандидатстване и служат само за целите на статистиката
Въпросите да бъдат за умения, казва Диян Стаматов, председател на работодателите в областта на образованието
Природните науки трябва да имат своя тежест в тестовете, казва Диян Стаматов