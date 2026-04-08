Въвеждат здравно образование в училищата

Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката предприемат съвместни действия за утвърждаване на Концептуална рамка за дейностите по промоция, превенция и профилактика в училищното образование, съобщиха от пресцентъра на МОН.

Документът поставя основата за системно въвеждане на здравното образование в различните етапи на обучение – от начален до гимназиален. Основен акцент е поставен върху изграждането на знания и умения за здравословен начин на живот сред учениците.

Рамката обхваща важни теми като лична хигиена, хранене, физическа активност, психично здраве, превенция на зависимости, сексуално и репродуктивно здраве, както и оказване на първа помощ.

Предвидено е съдържанието да бъде съобразено с възрастта на учениците и да се надгражда последователно във всеки образователен етап.

Проектът е разработен от междуведомствена работна група с участието на експерти от Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и Националния център по обществено здраве и анализи.

Концептуалната рамка беше публикувана за обществено обсъждане, като в процеса бяха получени становища от професионални, пациентски и граждански организации.

Част от предложенията са отразени с цел доразвиване на съдържанието.

Предстои утвърждаването на рамката със съвместна заповед на двамата министри, след което тя ще бъде публикувана и въведена поетапно в образователната система.

С прилагането на тази рамка се създават условия за устойчив модел на здравно образование, който подкрепя изграждането на здравословни навици, превенция на рисковите фактори и осъзнатост за личната отговорност към собственото ни здраве още от ранна възраст.

