Мъж реши да изкопае басейн в двора си и стана несметно богат
Мъж реши да изкопае басейн в двора си и стана несметно богат. Жител на Ньовил-сюр-Сон, град близо до Лион, направи сензационно откритие, докато копае...
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Мъж реши да изкопае басейн в двора си и стана несметно богат. Жител на Ньовил-сюр-Сон, град близо до Лион, направи сензационно откритие, докато копае...
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