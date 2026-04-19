Вучич звънна на Радев след победата

В телефонен разговор сръбският президент Александър Вучич поздрави бившия български президент Румен Радев за изборната му победа в България, където днес се проведоха избори за 52-ро Народно събрание, на които Радев се яви като лидер на политическата партия "Прогресивна България", стана ясно един от официалните профили на Вучич в Инстаграм.

"Поздравих Румен Радев за изборния му успех и победа в България. Убеден съм, че тези резултати ще бъдат възможност за укрепване на стабилността и напредъка, както и за подобряване на сътрудничеството между Сърбия и България в духа на добросъседски отношения и общи интереси. Сърбия остава ангажирана с изграждането на партньорски отношения и регионална стабилност“, заяви Вучич в публикацията, съобщи bTV.

