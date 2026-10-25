Ден на големия избор в Сърбия. Властта на Вучич е поставена на изпитание

Сърбия гласува днес на предсрочни парламентарни избори, които се превърнаха в най-сериозното политическо изпитание за Александър Вучич от повече от десетилетие. Срещу управлявалата страната Сръбска прогресивна партия се изправя студентското движение, което организира продължителни антиправителствени протести. Близо 6,5 милиона сърби имат право да определят кой ще управлява страната през следващите години.

Вучич срещу студентите

В надпреварата участват 18 избирателни листи с общо 2418 кандидати за 250-те места в сръбския парламент. Основният сблъсък е между коалицията „Александър Вучич - Обединена Сърбия“, водена от Сръбската прогресивна партия, и формацията „Студентска листа - Студентите побеждават“. Вучич се оттегли от президентския пост, за да участва във вота и да се бори за премиерския пост.

Студентското движение набра огромна популярност след трагедията в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., когато рухналата козирка на железопътната гара причини смъртта на 16 души. Последваха масови демонстрации срещу корупцията и управлението на страната, продължили близо две години. Протестиращите обвиняват властите в системни злоупотреби, докато Вучич отхвърля обвиненията и настоява, че неговото управление е донесло икономически растеж и инфраструктурно развитие.

Над 6 милиона избиратели решават бъдещето на страната

Според сръбската Републиканска избирателна комисия право на глас имат 6 450 523 граждани. За изборите са организирани 8392 секции, включително 93 зад граница в 37 държави. Гласуването започва в 7 часа местно време и приключва в 20 часа, което съответства на 8 и 21 часа българско време.

Последните социологически проучвания показаха оспорвана надпревара. Допитване на „Ипсос“, цитирано от Ройтерс, даде 47% подкрепа за управляващата формация и 40% за студентската листа, докато други изследвания отчетоха преднина за студентите. Разликите между прогнозите правят избирателната активност особено важна за крайния резултат.

Първите резултати още тази вечер

Първите неофициални данни се очакват около два часа след затварянето на секциите, съобщава Ройтерс. За самостоятелно парламентарно мнозинство са необходими най-малко 126 депутатски места, а ако никоя формация не ги получи, ще започнат преговори за коалиционно управление.

Изборите се следят внимателно и в Европейския съюз. Сърбия официално продължава преговорите си за членство, но отношенията с Брюксел са обтегнати заради проблемите с върховенството на закона, корупцията и независимостта на институциите. Вотът ще покаже не само кой ще управлява Белград, но и какъв политически курс ще избере страната след продължителната криза.