Изборна треска обхвана Сърбия. Хората чакат на опашки от сутринта

Дълги опашки се извиха пред избирателните секции в Сърбия още преди официалното начало на предсрочните парламентарни избори. В Белград, Нови Сад и Ниш граждани започнаха да се събират пред урните от ранни зори, а на места струпванията бяха сериозни още в първите минути на гласуването. Необичайно оживеното начало идва на фона на ожесточения политически сблъсък между формацията на Александър Вучич и подкрепената от студентското движение опозиционна листа, съобщава БТА.

Опашки още преди отварянето на секциите

Избиратели пристигнаха пред изборните помещения още преди 7 часа местно време, когато официално започна гласуването. В първия половин час вече имаше опашки в различни части на Белград, включително в кварталите Палилула и Мириево, съобщава сръбското издание „Неделник“.

Подобна беше картината и в Нови Сад, където местни медии съобщиха за дълги редици пред множество секции. В Ниш всички 197 изборни помещения отвориха навреме, но пред някои училища граждани започнали да чакат още около 6:20 часа. Опашки са регистрирани и във Враня, както и пред избирателни секции зад граница.

Ранният наплив показва сериозна мобилизация сред част от избирателите, макар че окончателната активност ще стане ясна едва след приключването на гласуването.

Вучич срещу студентите в решаваща битка

Близо 6,45 милиона сръбски граждани имат право на глас, а 18 избирателни листи се борят за 250 места в парламента. Основният политически сблъсък е между коалицията „Александър Вучич - Обединена Сърбия“ и листата „Студентите побеждават“, подкрепена от движението, организирало продължителните антиправителствени протести.

Vučić u redu sa ženom čeka da glasa, ona se lepo obukla baš 😇 https://t.co/edD5yvG84o — Nina Krunić (@nina_krunic) October 25, 2026

Вотът идва след близо две години обществено напрежение, започнало след трагедията на железопътната гара в Нови Сад. На 1 ноември 2024 г. срутването на бетонна козирка причини смъртта на 16 души и предизвика масови протести срещу корупцията и управлението.

Вучич прекрати предсрочно президентския си мандат, за да се включи в парламентарната надпревара и да се бори за премиерския пост. Студентското движение от своя страна подкрепи кандидати от гражданското общество, сред които има специалисти от различни професионални области.

Цяла Европа следи изборите

Предсрочният вот се провежда в 8392 избирателни секции, от които 93 са зад граница. Гласуването продължава до 20 часа местно време, или 21 часа българско време.

Изборите се наблюдават от местни и международни организации, включително представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Сръбските власти призоваха за спокойствие и спазване на закона, а прокуратурата предупреди срещу прояви на насилие.

За самостоятелно парламентарно мнозинство са необходими поне 126 депутатски места. Ако никоя формация не ги получи, ще започнат преговори за съставяне на правителство.

Първите неофициални данни се очакват след затварянето на секциите, а предварителните оценки на международните наблюдатели ще бъдат представени утре.