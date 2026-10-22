ЦСКА се измъкна от капана в Дания! Годой донесе драматична точка с гол в 88-ата минута

ЦСКА показа характер и измъкна първата си точка в основната фаза на Лигата на конференциите след драматично равенство 2:2 като гост на датския Нордселанд. Герой за „червените“ стана Леандро Годой, който отбеляза и двете попадения за българския тим, второто от тях само две минути преди края на редовното време.

Двубоят на стадион „Райт ту Дрийм Парк“ във Фарум премина през няколко обрата. Футболистите на Маркус Гиздол изиграха силно първо полувреме и заслужено се оттеглиха с гол преднина. След почивката обаче груба грешка в защитата върна домакините в мача, а второ попадение на Ибрахим Адел постави ЦСКА в ролята на догонващ.

Червен картон за датчаните даде нов шанс на софиянци и те се възползваха от него в самия край.

Греда още във втората минута, гол в осмата

ЦСКА започна мача без никакъв респект към домакините.

Още във втората минута Стефано Сенси разтресе напречната греда след мощен удар от границата на наказателното поле. Пет минути по-късно Петко Панайотов също опита късмета си, но вратарят на датчаните улови.

Натискът на българския отбор даде резултат в осмата минута.

„Червените“ пресираха успешно противника, отнеха топката дълбоко в неговата половина и организираха бърза атака. Леандро Годой получи в наказателното поле и с прецизен удар откри резултата – 0:1.

Попадението даде още повече самочувствие на гостите.

В десетата минута Йоанис Питас пропусна възможност за втори гол, а в 16-ата Годой отново затрудни вратаря Андреас Хансен, който трябваше да се намесва след силен изстрел.

Нордселанд постепенно успя да изнесе играта, но ЦСКА продължи да изглежда по-опасният отбор.

В 25-ата минута Фьодор Лапоухов също показа класа, спасявайки едно от най-сериозните положения за домакините.

Така българският тим се оттегли на почивката с минимална, но заслужена преднина.

Една грешка обърна всичко

Втората част започна далеч по-неприятно за ЦСКА.

В 55-ата минута Пастор допусна сериозна грешка при опит да задържи топката в близост до собствената си врата. Вместо да я върне към Лапоухов, защитникът позволи на Ибрахим Адел да го притисне и да прокара топката между краката му за 1:1.

Попадението промени настроението на терена.

Домакините започнаха да действат по-уверено, а ЦСКА загуби част от остротата, с която впечатли преди почивката.

В 67-ата минута Нордселанд стигна и до пълен обрат.

След красиво подаване с пета Адел отново се оказа на точната позиция и изпрати топката в мрежата за 2:1.

Отборът, който беше контролирал първите минути на срещата, вече трябваше да се бори поне за равенство.

Червен картон върна надеждата

В 76-ата минута настъпи нов ключов момент.

Янсен от състава на Нордселанд спря Стефано Сенси с грубо нарушение и получи втори жълт картон, който остави домакините с човек по-малко.

ЦСКА веднага потърси начин да използва численото си предимство.

„Червените“ изнесоха играта напред и започнаха по-настойчиво да атакуват вратата на датския тим.

Времето обаче изтичаше, а Нордселанд се опитваше да удържи крехката си преднина.

И точно когато поражението изглеждаше все по-близо, отново се появи Годой.

Годой взриви финала, ВАР потвърди гола

В 88-ата минута ЦСКА организира една от най-красивите си атаки в мача.

След поредица от точни подавания топката стигна до Леандро Годой, който я изпрати в мрежата за 2:2.

Последва обаче напрегнато изчакване.

Ситуацията беше прегледана продължително от ВАР за евентуална засада. Футболистите на ЦСКА и техните привърженици трябваше да изчакат окончателното решение.

В крайна сметка попадението беше признато.

Вторият гол на Годой донесе заслужена награда за усилията на българския тим и спаси точката в един мач, който само двайсетина минути по-рано изглеждаше загубен.

Първа точка след поражението от Монако

Равенството в Дания донесе първата точка на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите през сезон 2026/2027.

В първия кръг „червените“ отстъпиха с 1:2 на френския Монако в София, въпреки че и тогава оставиха добри впечатления с представянето си.

Сега тимът на Маркус Гиздол отново демонстрира, че може да бъде равностоен на силен европейски съперник, макар колебанията в защита да продължават да му струват скъпо.

В Дания ЦСКА имаше възможности дори да спечели, особено след отличното начало. Грешките след почивката обаче наложиха „червените“ да показват характер, за да избегнат второ поредно поражение.

Този път усилията им бяха възнаградени.

А името на Леандро Годой остана в центъра на вечерта – с два гола, донесли първата европейска точка на ЦСКА за сезона.

Нордселанд – ЦСКА 2:2

Голмайстори: Ибрахим Адел (55, 67) за Нордселанд; Леандро Годой (8, 88) за ЦСКА.

Червен картон: Янсен (Нордселанд), 76-а минута.

Турнир: Лига на конференциите, основна фаза, втори кръг.

Стадион: „Райт ту Дрийм Парк“, Фарум, Дания.