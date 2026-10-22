Две изненади в съставите на ЦСКА и Левски тази вечер

Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол ще заложи на българина Петко Панайотов в срещата срещу датския Нордселанд от Лига на конференциите тази вечер. Ено сътватъ на червените7

21. Фьодор Лапоухов - 2. Пастор, 32. Факундо Родригес, 4. Диниш Алмейда, 17. Анхело Мартино - 6. Бруно Жордао (К), 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 30. Петко Панайотов - 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой

Резерви: 25. Димитър Евтимов, 31. Даниел Николов, 14. Теодор Иванов, 19. Андрей Йорданов, 91. Алекс Тунчев, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето’о, 67. Каталин Иту, 34. Васил Каймаканов

В същото време, треньорът на Левски Хулио Веласкес също може да поднесе изненада с избора си на титулярен състав за гостуването на Виктория Пилзен в мач от третия кръг на основната фаза на Лига Европа.

Двубоят в Чехия е тази вечер от 22:00 часа.

На постера на "сините" са Алдаир Невеш и Евертон Бала, които почти сигурно ще бъдат сред стартовите 11, ако не възникнат непредвидени обстоятелства.

По-интересно обаче е присъствието на Мазир Сула. Алжирецът загуби титулярното си място през този сезон, но появата му на изображението може да подсказва, че Веласкес възнамерява да му гласува доверие още от първата минута.