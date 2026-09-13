Легенда на Формула 1 ще кара до 45 години
Пилотът на Уилямс Карлос Сайнц вярва, че може да остане във Формула 1 до 45-годишна възраст – възрастта, на която ще бъде, когато започне сезон 2040.В...
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Пилотът на Уилямс Карлос Сайнц вярва, че може да остане във Формула 1 до 45-годишна възраст – възрастта, на която ще бъде, когато започне сезон 2040.В...
Франк Уилямс вече се възстановява вкъщи
Серина Уилямс може да срешне Цвети Пиронкова във втория кръг
Имам желание да пътувам със сина си Александър, но засега е невъзможно, коментира Цвети
Битката продължава
Пожар е избухнал в хотела на "Уилямс" в три след полунощ в четвъртък срещу петък, съобщава "Билд". Отборът е настанен във Вислох преди Гран при на Ге...
Париж. Единадесет години след като спечели първата си и до този момент единствена титла на "Ролан Гарос", Серина Уилямс отново се завърна на трона в П...