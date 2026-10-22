Радост в Ман Сити! Какво е състоянието на Халанд

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска потвърди, че Ерлинг Халанд е напълно готов за гостуването на Астън Вила в събота. Наставникът обаче ще трябва да прецени състоянието на Нико О'Райли, Матео Ковачич и Матеус Нунеш, преди да реши дали ще може да разчита на тях.

"Гражданите" ще гостуват на "Вила Парк" в събота от 14:30 часа българско време, като ще преследват осма поредна победа във Висшата лига. Отборът на Мареска спечели първите си седем срещи в първенството и ще се опита да продължи перфектния си старт.

Манчестър Сити влиза в двубоя след убедителен успех с 5:1 над АЕК Атина в Шампионската лига. В тази среща италианският специалист направи няколко промени в титулярния състав, като Халанд остана на резервната скамейка, а О"Райли, Ковачич и Нунеш изобщо не взеха участие. Футболистите на Сити имат тренировъчно занимание, след което ще стане ясно дали тримата ще бъдат на разположение за сблъсъка с Астън Вила.

"Имаме тренировка този следобед, всички те могат да бъдат на разположение или не", заяви Мареска.

"Що се отнася до тези, чието участие все още е под въпрос, вчера всички показаха подобрение, а днес ще видим как ще се чувстват. Ерлинг е единственият, който е на 100% готов. За останалите трима трябва да изчакаме днешната тренировка", каза италианецът.

Манчестър Сити има три точки аванс на върха във Висшата лига, но Мареска предупреди, че е твърде рано да се отписват съперници в битката за титлата. Въпреки отличното начало на сезона, той е категоричен, че отборът му иска да продължи да печели.

"Настроението е много добро. Казвал съм го много пъти - атмосферата в отбора е добра. Доволни сме от началото си, но сме още по-гладни за нови победи. В момента сме щастливи, но искаме още. Твърде рано е да се казва, че някои отбори са извън битката за титлата. Изиграни са само седем кръга и има още много мачове. Все още е рано", обясни Мареска.

Предстоящото гостуване няма да бъде лесно за "гражданите". Астън Вила победи Викинг с 3:1 в сряда вечер и запази стопроцентовия си актив в Шампионската лига. Тимът на Унай Емери е без загуба в последните си седем срещи и ще се стреми да сложи край на силната серия на шампионите.

"Изпитвам огромно уважение към Унай. Той се справя добре във всички клубове, в които е работил, и е фантастичен мениджър. Те са много добър отбор. Разпознаваш стила им и ясно виждаш какво искат да постигнат. Те играят с огромна интензивност без топка. В момента са в добро настроение, печелят мачове и съм на 100% сигурен, че ни очаква труден двубой", завърши мениджърът на Манчестър Сити, предаде "Топ спорт".