Ивайло Петев стана треньор №1 на кръга в Турция

Категорично и запомнящо се признание заслужи родният наставник Ивайло Петев, който веднага бе обявен за най-добър треньор на изминалия кръг в местната Първа лига - второ ниво на турския футбол. Информацията за престижния избор бе разпространена от аналитичния спортен портал anadoluligleri.

Българският специалист, който наскоро застана начело на Мардин 1969 Спор, дебютира на резервната скамейка с изключително ценен триумф. Успехът бе изкован при гостуването на един от най-сериозните фактори в първенството – коравия състав на Бурсаспор. Спечелените три точки не само подпечатаха перфектния старт на Петев, но и внесоха огромен психологически импулс и високо самочувствие в съблекалнята на тима.

Именно силната колективна продукция и непримиримият характер, демонстриран на терена от неговите възпитаници, наклониха везните в полза на Петев за индивидуалната награда. Според коментаторите от anadoluligleri, представянето на неговия клуб е било на изключително високо ниво и бързо се е превърнало в основна тема за разговор сред футболните експерти в страната.