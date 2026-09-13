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Хиляди на поход до Рилския

Хиляди на поход до Рилския

Хиляди поклонници от София тръгнаха на поход до Рилския манастир вчера. Шествието ще завърши на 6 август. Пътуването се провежда за шести пореден път...

01 август | 20:30
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