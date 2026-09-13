40-ти юбилеен поход: “По пътя на четата на Таньо войвода”

Предстои 40-ти юбилеен поход “По пътя на четата на Таньо войвода”. На 29.05, в 12:00 ч, в СУ „Христо Ботев“ ще се проведе обучение по военна подг...