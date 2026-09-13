Минимум 9,6 млн.евро за Левски от европейския поход
Оттук нататък парите може само да се увеличават
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Оттук нататък парите може само да се увеличават
Клубът натрупа и солидни приходи от участието си
Предстои 40-ти юбилеен поход “По пътя на четата на Таньо войвода”. На 29.05, в 12:00 ч, в СУ „Христо Ботев“ ще се проведе обучение по военна подг...
Мястото е традиционно, защото около това езеро има пространство да се съберат хилядите поклонници
Шестдневното поклонническо пътуване, което се провежда за 15-и път, стартира с литургия
И тази година походниците са облечени в тематични тениски.
Пламен Николов се опитал да разубеди Тодор и Георги за опасния преход, не го послушали
Съдбата на революционера и неговите четници и до днес не дава мира на съвестта ни
Няколко стотин старозагорци се включиха активно в Европейската седмица на мобилността днес. Най-масовата проява бе организиран пеши поход в Средна гор...
Трети национален поход „По стъпките на Самуиловите войни" ще се проведе на 2 октомври. Организатор на събитието е Сдружение „Млад планинар", с подкреп...
Десетки туристи стигнаха до емблематичния връх Тумба в планина Беласица, където се пресичат границите на три държави - България, Гърция и Македония. М...
Изключително лошо време в района на деветия по височина осемхилядник Нанга Парбат (8125 м) осуети изкачването му от българските алпинисти Боян Петров...
Участниците в Националния поход „По стъпките на Ботевата чета" посетиха парламента по покана на Цветан Цветанов Това, което правите, е много важно з...
Кампанията „От любов към живота" направи най-голямата прегръдка в подкрепа на жените с коварната болест Обединени от желанието да покажат своята подк...
За девета година председателят на Парламентарната група на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов се включи в традиционния поход до връх...
Във Враца откриха Ботевите дни, посветени на 140-тата годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му. Довечера в Козлодуй президентът Росен Плевнел...
С поход и помен в храма ще отбележат годишнината от Освобождението на Кюстендил, станало на 17 януари 1878 г. За пета поредна година кюстендилското...
Тридневен ученически поход в чест на 100 години от началото на Първата световна война ще се проведе в Източните Родопи от 3-ти до 5 октомври. Очаква с...
Хиляди поклонници от София тръгнаха на поход до Рилския манастир вчера. Шествието ще завърши на 6 август. Пътуването се провежда за шести пореден път...
Тих поход в подкрепа и памет на децата, борещи се или борили се с рака, ще се проведе на 19 май от 17 часа в Добрич. Походът ще премине по пешеходната...