Ето колко пари взима Левски от европохода

Левски записа паметни мачове в Европа този сезон. „Сините“ са на прага да влязат в основната фаза на Лигата на конференциите – нещо, което не се е случвало от 2010 година. Освен страхотни емоции, Левски натрупа и солидни приходи от участието си. От него до момента „сините“ са спечелили приблизително 2 100 000 евро от битките с Апоел Беер Шева, Брага и Сабах. Тази сума се формира от 1 450 000 евро, които са от награден фонд на УЕФА, и приблизително 650 000 евро от билети.

Парите са гарантирани, дори ако Левски отпадне на плейофа от силния отбор на A3 Алкмаар. Клубът ще има и огромен приход от продажба на билетите за мача с нидерландците, който ще се играе на Националния стадион „Васил Левски“. Очаква се трибуните да бъдат пълни, което ще вкара над 500 000 евро в касата на Левски, които са отделни от споменатите по-горе 2 100 000 евро, пише „Мач Телеграф“.

Истинският дъжд от пари обаче ще завали на „Герена“, ако „сините“ отстранят A3 и влязат в основната схема на ЛК. Тогава, плюс събраните до момента пари, клубът ще взема минимум още 3 170 000 евро! Toва е гарантираният бонус. Отделно се плаща солидно за всяка спечелена точка в турнира, а ще има и още три домакинства на класни отбори, което също предполага много продадени билети.

Така Левски още този сезон може да стабилизира окончателно финансовото си състояние, след като допреди няколко години клубът беше пред фалит.

