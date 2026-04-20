БНБ пуска сребърна монета за 150 години от Априлското въстание

Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение сребърна колекционерска монета „150 години от Априлското въстание“. Новата емисия е част от серията „Българско възраждане“.

Монетата е с номинал 10 евро и ще се предлага в ограничен тираж. Продажбите започват от днес чрез касите на БНБ и избрани банки.

Монетата е с емисионна цена от 144 евро, което се равнява на 281,64 лева, и е ограничена до 5000 броя. Това я превръща в една от ключовите нумизматични емисии за годината и обект на интерес от колекционери.

Емисията е третата от общо пет колекционерски монети, които БНБ планира да пусне през 2026 г. Освен това през второто полугодие се очаква и възпоменателна монета от 2 евро. След присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. БНБ преустанови издаването на възпоменателни монети в лева и премина към емитиране на колекционерски емисии в евро.

Колекционерските монети имат статут на законно платежно средство единствено в държавата емитент, но номиналната им стойност се различава от стандартните евромонети в обращение. Те се търсят основно заради художествената си стойност и ограниченото количество.

Дизайнът на монетата включва емблемата на БНБ върху лицевата страна, съчетана със изображение на Моста на Първата пушка в Копривщица, както и годината на емисията и номинала. На обратната страна е изобразено революционното знаме със надпис „Свобода или смърть“, както и лъв с корона и годината 1876, обградени със лаврови клонки. Автор на проекта е Светлин Балездров.

Продажбата ще се извършва на касите на БНБ в София - в централната сграда на пл. „Княз Александър I“ 1 и в Касовия център на ул. „Михаил Тенев“ 10. До края на деня монетата ще бъде разпространена и чрез търговски банки, сред които Инвестбанк, Първа инвестиционна банка, Тексим Банк, Токуда Банк и Централна кооперативна банка, както и чрез „Монетен двор“ ЕАД.

Въведени са строги ограничения при покупката - всеки клиент има право да закупи само една монета, независимо дали действа от свое име или като представител на друго лице. За покупка чрез пълномощник се изисква нотариално заверено пълномощно. Лица под 18 години нямат право да купуват от емисията.

