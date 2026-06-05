Въпрос за милион долара! Връщат ли Мавродиев в България

„Този въпрос е за милион долара“ - така кореспондентката на БГНЕС в Сърбия Ели Юрукова описа най-важната неизвестна след ареста на Стоян Мавродиев - дали бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие ще бъде екстрадиран в България. Задържането му в Сърбия вече беше съобщено, но днес фокусът се измества към процедурата, сроковете и възможните ходове на защитата.

Мавродиев се разследва за отпуснат кредит от 150 млн. лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански-Вълка. Очаква се да стане ясно къде е бил през последните близо две години, откога се намира на сръбска територия и дали случаят може да се превърне в дълга съдебна сага.

„Този въпрос е за милион долара, защото в момента не знаем как ще реагира на искането за екстрадиране самият Стоян Мавродиев, сръбските власти и правосъдието“, каза Юрукова пред бТВ.

Тя уточни, че последната дума в процедурата има министърът на правосъдието в съседната държава. По думите й сръбски адвокат е обяснил, че Мавродиев е задържан за един месец. В този срок българската прокуратура трябва да изпрати обвиненията срещу него, както и аргументите за престъпленията, за които е обвинен.

„Сръбски адвокат ми обясни, че Мавродиев е задържан за един месец. За това време българската прокуратура трябва да изпрати обвиненията към него, аргументи за престъпленията, за които той е обвинен. След това се очаква отговор. Сръбският адвокат ми каза, че вярва, че процедурата по екстрадирането ще продължи много по-дълго. Може да продължи една година по сръбските закони. Ако за това време не се реши, ще бъде пуснат на свобода“, обясни Юрукова.

Един от ключовите въпроси е дали самият Мавродиев ще поиска да не бъде екстрадиран. Според Юрукова този процес ще се развива между него и адвокатите му, а сръбското законодателство му дава право да оспори връщането си в България.

„Много е важно дали самият Мавродиев ще поиска той да не бъде екстрадиран. Този процес ще се развива между него и адвокатите му. Той има право на това да поиска да не бъде екстрадиран“, уточни кореспондентката.

По нейна оценка Сърбия не изглежда случайно избрана държава в развитието на случая. Сред големите неизвестни остават обстоятелствата около задържането - къде точно е бил Мавродиев, откога е на територията на Сърбия и какво ще се случи в следващите 18 дни. Очаква се да стане ясно и дали има правна възможност Белград да откаже екстрадиция.

Според източници Мавродиев се намира в централния затвор в Белград. Твърди се, че е бил задържан на летището в сръбската столица след полет от Обединените арабски емирства. По същите данни през последните две години той е бил в Дубай, където има вила.

Случаят неизбежно връща сравненията със съдбата на Цветан Василев, но към момента реакцията в Сърбия е различна. Юрукова отбеляза, че сръбските медии почти не обръщат внимание на ареста на Мавродиев, докато при задържането на Василев шумът е бил значително по-голям.

„Информацията е много малко, защото в момента сръбските медии не обръщат почти никакво внимание на тази информация. При арестуването на Цветан Василев шумът около него беше много голям. В момента има затишие и може да е затишие пред буря“, каза Юрукова.

Така след самия арест водещият въпрос вече не е дали Мавродиев е открит, а дали и кога Сърбия ще го предаде на България. Отговорът ще зависи от документите, които българската прокуратура трябва да изпрати, от реакцията на сръбския съд и от това дали бившият шеф на ББР ще използва правото си да се противопостави на екстрадицията.

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