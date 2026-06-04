Арестът на Мавродиев: Първи подробности от СГП

Първи подробности за ареста на Стоян Мавродиев в Сърбия.

На 03.06.2026 г. Софийска градска прокуратура е уведомена от Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ на Министерство на вътрешните работи, че обявеният за международно издирване български гражданин С. М. е установен и задържан в Република Сърбия.

С. М. е обявен за издирване и задържан въз основа на Европейска заповед за арест, издадена от Софийски градски съд по искане на Софийска градска прокуратура и потвърдена от Софийски апелативен съд.

Издирваното лице е обвинено за длъжностно престъпление по досъдебно производство, провеждано под ръководството и надзора на СГП. СГП предприема съответните законови стъпки за предаване на С. М. на компетентните органи на Република България за провеждане на наказателно преследване срещу него.

За целта ще бъде направено предложение от наблюдаващите прокурори в СГП до временно изпълняващ функциите главен прокурор на Република България за отправяне на искане за екстрадиране на С. М.

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