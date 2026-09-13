Всичко за Сгп

Следете всички новини, анализи и коментари за Сгп. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Политика Общество Правосъдие
СГП с мащабна акция в София

СГП с мащабна акция в София

София. На територията на София беше проведена специализирана съвместна операция на Агенция „Митници", Главна дирекция „Национална полиция", СДВР, Спец...

13 юли | 18:06
0 коментара
10047