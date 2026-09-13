ДПС сезира СГП, че Демерджиев признава за незаконно разследване
МВР продължава да събира и обработва информация както за Делян Пеевски, така и за трети лица, да използва ресурса на службите
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МВР продължава да събира и обработва информация както за Делян Пеевски, така и за трети лица, да използва ресурса на службите
Той внася предложението до ПК на ВСС непосредствено след обнародване на измененията в Закона за съдебната власт, които му дават тези правомощия
Издирваното лице е обвинено за длъжностно престъпление по досъдебно производство, провеждано под ръководството и надзора на СГП
Впечатление прави, че авторът проявява тенденциозен интерес
По случая са изискани и са постъпили материали от Национална служба охрана
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