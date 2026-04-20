Опашка се изви пред БНБ за новата безценна сребърна монета

Мощен интерес и опашки пред Българската народна банка още в първите часове на продажбата на новата колекционерска монета за 150 години от Априлското въстание. Към 09:00 часа над 130 души вече са се записали в списъците, за да се сдобият с ограничената емисия. Новата монета беше пусната в обращение днес и бързо привлече вниманието на колекционери и граждани. Ограниченият тираж допълнително засили интереса.

Сребърната монета е част от серията „Българско възраждане“ и е с номинална стойност 10 евро. Продажната й цена при пускане е 144 евро, или 281,64 лева, а общият тираж е 5000 броя.

Снимка: БНБ

Това е третата колекционерска емисия на БНБ за 2026 г. след присъединяването на България към еврозоната от 1 януари. До края на годината се очакват още две подобни монети, както и възпоменателна емисия от 2 евро, посветена на българската азбука.

С преминаването към еврото БНБ спря издаването на възпоменателни монети в лева и започна да емитира колекционерски монети в евро. Те имат статут на законно платежно средство само в страната емитент, но се търгуват основно заради своята стойност и ограничен тираж.

Монетата се продава на касите на БНБ в София, както и чрез избрани търговски банки и „Монетен двор“ ЕАД, което допълнително разширява достъпа до нея.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com