БНБ пуска уникална сребърна монета за Априлското въстание

Българската народна банка (БНБ) ще пусне в обращение от 20 април сребърна колекционерска монета „150 години от Априлското въстание“, съобщиха от институцията. Емисията за 2026 г. е част от серията „Българско възраждане“, с номинална стойност 10 евро и продажна цена от 144 евро или 281,64 лева.

Монетата ще бъде издадена в ограничен тираж от 5000 броя и е третата от общо пет колекционерски емисии, планирани за тази година.

С присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. БНБ преустанови издаването на възпоменателни монети в лева и премина към емитиране на колекционерски монети в евро. Те имат статут на законно платежно средство само в страната емитент, като номиналната им стойност се различава от тази на стандартните евромонети в обращение.

Дизайнът на новата монета включва на лицевата страна емблемата на БНБ с годината „1879“, изображение на Моста на Първата пушка в Копривщица, годината на емисията „2026“ и номиналната стойност „10 евро“. От обратната страна е представено революционното знаме със надпис „Свобода или смърть“ и лъв с корона, както и годината „1876“, оградена със лаврови клонки. Автор на художествения проект е Светлин Балездров.

Продажбата ще се извършва на касите на БНБ в централната сграда на пл. „Княз Александър I“ 1 и в Касовия център на ул. „Михаил Тенев“ 10 в София. Всеки клиент ще има право да закупи само по една монета, независимо дали купува от свое име или като представител на друго лице. За покупка от името на трето лице ще се изисква нотариално заверено пълномощно, а лица под 18 години няма да могат да придобиват монетата.

До края на деня на 20 април новата емисия ще бъде предоставена и на търговски банки, сред които Инвестбанк, Първа инвестиционна банка, Тексим Банк, Токуда Банк и Централна кооперативна банка, както и на Монетен двор ЕАД, за продажба в техните офиси.

