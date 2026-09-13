БНБ пуска уникална сребърна монета за Априлското въстание
Колекционерската емисия е в тираж 5000 броя и ще се продава при строги ограничения
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Колекционерската емисия е в тираж 5000 броя и ще се продава при строги ограничения
Българската народна банка пуска от днес в обращение сребърна възпоменателна монета
БНБ я пусна в обращение, струва 78 лева
София. Българската народна банка пуска в обръщение възпоменателна монета „110 години от Илинденско-Преображенското въстание". Тя е сребърна и ще се п...