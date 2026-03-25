Всички училища с програма за Априлското въстание

Министерски съвет прие решение за финансиране на националното честване на 150-годишнината от Априлското въстание с обща стойност 1 345 049 евро. С тях ще бъдат обезпечени събития в общините Батак, Брацигово, Карлово, Копривщица, Перущица, Стрелча, Лесичово, Златица и Козлодуй, както и събития в столицата, съобщи служебният министър на културата Найден Тодоров.

Програмата на националното честване обхваща концерти, театрални постановки, изложби, научни форуми и образователни инициативи, насочени към широка аудитория. Сред централните събития е гала спектакъл, който ще се проведе на 20 април в зала 1 на Националния дворец на културата с участието на всички състави на Българското национално радио.

Освен това, училищата в цялата страна също ще отбележат годишнината от Априлското въстание.

"Цялата година ще бъде посветена на отбелязването на 150-годишнината от събуждането на България, защото тогава се поставя всъщност началото на бъдещата българска държа", уточни служебният просветен министър Сергей Игнатов.

„С министър Игнатов смятаме, че това събитие – Априлското въстание, е основополагащо за съвременната българска държава. В този смисъл това честване е изключително важно, защото ако нямаше Априлското въстание, нямаше да има 3 март, нямаше да има Съединение, нямаше да има Независимост на България. Така че, се надяваме всички заедно в България, културните институти, всички културни организации, училищата, БАН да отбележим тази голяма годишнина. И сме много щастливи, че днес вече можем да потвърдим, че нейното финансиране е осигурено“, обясни Тодоров.

Честванията ще бъдат отразени с подкрепата на Българската национална телевизия и Българското национално радио, с цел осигуряване на широка обществена информираност и национална видимост.

С решението се гарантира необходимият финансов ресурс за навременната подготовка и координираното провеждане на юбилейните инициативи, посветени на съхраняването на историческата памет и утвърждаването на националната ни идентичност, посочват от пресцентъра на МС.

