Показват Кървавото писмо

Общинският културен институт в град Бяла, област Варна, се включва в националните чествания по повод 150-ата годишнина от Априлското въстание с временна документална изложба. Експозицията, носеща заглавието "АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ: Началото на Възкресението", ще бъде достъпна за посетители във Външното музейно ателие на институцията в периода от 1 до 20 април 2026 година.

Текстът на изложбата проследява подготовката и избухването на бунта, като акцентира върху ключови моменти от епохата. Посетителите могат да се запознаят с организацията на революционните комитети, събранието в местността Оборище и ушиването на знамето от Райна Княгиня. Специално място е отделено на Кървавото писмо, дало началото на въстанието, както и на пътя на Ботевата чета.

Заглавното табло на експозицията посреща гостите с текста, че „Април 1876-а е моментът, в който българският народ сам начерта пътя към своята независимост“, съобщава "Блиц". В рамките на честванията културната институция в морския град организира и допълнителни образователни формати. Историци и археолози от музея ще изнесат публични лекции, които разглеждат по-слабо известни факти около подготовката, логистиката и последствията от историческите събития. Предвидени са още дискусии и специализирани образователни ателиета. Тяхната цел е да представят историческите събития на по-достъпен език пред детската и младежката публика, съобщават от музея чрез Българската телеграфна агенция.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com