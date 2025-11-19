Синоптичка порази Виктор и Мира по Нова! Какво им каза за времето

Съществено разделение в метеорологичната обстановка между север и юг начерта синоптикът Анастасия Стойчева пред нова телевизия. С думите си тя буквално смълча водещите Виктор и Мира, след като предупреди, че голяма част от страната остава под жълт и оранжев код за дъжд, като се очакват значителни валежи.

Пороите вече нанасят щети

Стойчева подчерта, че процесът на интензивни валежи е започнал още вчера и ще продължи две денонощия.

„В районите с оранжев код сумарните количества ще надхвърлят 35 до 65 литра на квадратен метър. Жълтият код е до 35 литра“, уточни синоптикът. Почти навсякъде в страната ще вали, с изключение на крайните югоизточни райони, където се очакват съвсем символични количества.

По думите ѝ най-сериозната ситуация е именно в оранжевите зони, където валежите вече водят до натрупване.

„В част от югозападните планински райони вече имаме около 65 литра на квадратен метър, например в района на хижа Безбог“, добави Стойчева.

Вятър, който отклонява самолети

Коментар имаше и по темата за силния вятър, който през изминалите дни доведе до пренасочване на самолет от София към Солун.

„Фьонови обстановки е имало и преди, но тази беше необичайна по сила. Вятърът във височина достигаше изключително високи стойности заради силен баричен градиент“, обясни Стойчева.

В някои планински зони поривите са стигали над 40 метра в секунда - почти ураганни скорости.

И топлина, и прах от Сахара - времето откача

Синоптикът предупреди, че силният югозападен вятър ще продължи и през уикенда, тъй като България остава в предната част на дълбока барична долина.

„Ще имаме дни с усилен вятър и пренос на топъл въздух от Северна Африка. Това означава и ново навяване на сахарски прах“, отбеляза тя.

Температури над нормата, сняг само в планините

Въпреки нестабилното време, температурите остават по-високи от обичайните за ноември.

„Студеният въздух от Западна Европа постепенно ще се спуска на юг и ще достигне и Балканите, което ще понижи температурите, но не до зимни стойности в низините“, уточни Стойчева.

Снеговалежи се очакват само в планините над 1200-1500 метра.

