Радев подава оставка! Поиска нов обществен договор ВИДЕО

Утре ще депозирам оставката си пред Конституционния съд. Убеден съм, че Илияна Йотова ще бъде достоен президент. Това заяви Румен Радев в обръщение към нацията. Готови сме, можем и ще успеем, категоричен бе Радев.

Политическата класа продаде надеждите на българите. Дамгосани политици търгуваха с националния интерес и извършиха похищение над Конституцията. Корупционери на международно ниво ни управляваха, каза президентът в оставка.

Нужен е нов обществен договор, категоричен бе Радев. Според него демокрацията трябва да бъде спасена от корупционери, съглашатели и екстремисти.

Това е преломен момент за България, с който слагаме край на примирението и спасяването поединично, заяви Радев. В началото на своето обръщение той поиска прошка от всички честни българи и ги увери, че е наясно с грешките, които е направил.

Радев изброи всички постижения на държавата през деветте години, в които е бил президент - Шенген, еврозоната, но бръкна в раната на обществото, обяснявайки че постигането на тези стратегически цели не донесе удовлетворението за българите, а напротив - задълбочи разделението и направи много от нашите сънародници бедни и несигурни. Радев припомни двата големи митинга през 2020 и 2025 година, като заяви, че те са били резултат от порочния управленски модел през годините. Протестите показват широк консенсус срещу мафията, посочи още президентът в оставка.

Кулминацията на недоволството дойде с нежеланието за провеждане на референдум за еврото, подчерта Радев. На народа, който избира политиците, му бе отказано да бъде питан, заяви Радев.

Накрая той благодари на младите, на честните хора, на тези, с които е тъпкал снега на Шипка, на патриотите зад граница, както и на целия си екип. Специални думи Румен Радев отправи към съпругата си Десислава Радева, за която каза, че е била най-силната му опора в добрите и лошите дни на 9-годишното управление.

Заедно ще сме в битката за бъдещето на Отечеството, заключи Радев.

