Севернокорейските военни напускат Русия. Какво се случва?

Десетки висши севернокорейски военни офицери напускат Русия, за да се приберат в родината си. Това предполага, че приносът на Пхенян към конфликта срещу Украйна може да остане на заден план в продължаващите мирни преговори, пише NY Post.

Севернокорейските командири, включително генералите Ким Йон-бок и Син Гем Чхол, неочаквано се появиха до севернокорейския лидер Ким Чен-ун, въпреки че наскоро бяха в Русия, стана ясно от съвещание при лидера на Северна Корея Ким Чен ун, поше медията. На него президентът похвалил постиженията им "в освобождението на Курска област".

Според официалната информация севернокорейските генерали били върнати от Русия, за да "участват в церемонията по връчване на държавните награди на КНДР".

Но експерти, включително Майкъл Мадън, специалист по Северна Корея в мозъчния тръст "Център Стимсън", твърдят, че завръщането на генералите вероятно е сигнал, че Русия вече е уверена, че може да се справи сама.

Освен това се опитва да премахне Северна Корея от дневния ред, за да се избегнат неудобни въпроси по тази тема.

"Севернокорейците не трябва да бъдат ябълка на раздора на масата за преговори, тъй като те действат на руска територия", каза Мадън.

Според информацията Северна Корея бе разположила около 12 000 войници в Русия, за да помогне на Москва да си върне Курска област, където Украйна започна контраофанзива миналото лято. Пхенян също така беше обещал да изпрати още 6000 работници в Русия.

