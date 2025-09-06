Заради дълголетието на Си и Путин! Китайски медии с извънредно решение

Китайската държавна телевизия, от която тръгна разговора между президентите Си Цзинпин и Владимир Путин за дълголетието по време на парада в Пекин, очевидно вече има голям проблем.

CCTV е отнело законното разрешение за използване на кадрите, пише Ройтерс. В агенцията е получено писмено искане от адвокат на Държавната телевизия на Китай. В текста на документа се казва, че информационната агенция е нарушила условията на споразумението за ползване и критикува "редакционното отношение" към този материал.

На 3 септември президентът на Китайската народна република, по време на неформален разговор с руския президент и севернокорейския държавен глава Ким Чен-ун на площада Тянанмън в Пекин, говори за възможността да се живее до 150 години.

Според Си хората на 70 години вече са "деца", докато малко хора едно време малко хора са доживели до тази възраст. Путин отговори, че благодарение на биотехнологиите и трансплантацията на органи хората могат да живеят вечно.

