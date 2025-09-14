Китай с революционно откритие! Инжекция срещу старост

Разговорът между президентите на Китай и Русия Си Цзинпин и Владимир Путин за дълголетието по време на парада в Пекин и твърденията им, че скоро хората може да живеят до 150 години, изобщо не е бил случаен.

Китай е на път да направи революция, след като нейни изследователи успешно са тествали първата експериментална инжекция, която може да забави процеса на стареене на тялото.

Това пише списание Cell, като публикува резултатите от експеримента.

Според информацията създаденото лекарство активира имунната система, като я насочва към унищожаване на стареещите клетки,

които са загубили способността си да се делят, но все още се запазват или се натрупват в тъканите, нарушавайки тяхното функциониране.

Въвеждането на генетично модифицирани стволови клетки, устойчиви на признаците на стареене, направи възможно постигането на изразен подмладяващ ефект, пишат китайските учени.

Според авторите на проучването по време на 12-седмичните тестове се наблюдава подобрение в състоянието на мозъка, паметта, мускулната тъкан, репродуктивната функция и редица вътрешни органи.

Наблюдава се и външен ефект против стареене: кожата и косата на субектите показват признаци на възстановяване. Учените оценяват този ефект като еквивалентен на "подмладяване" за около 7 години.

Изследователите подчертават, че работата е на ранен етап. Необходими са по-големи клинични изпитвания, за да се потвърди ефективността и безопасността на инжекцията.

