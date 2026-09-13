Китай с революционно откритие! Инжекция срещу старост
Активира имунната система, възстановява органи и добавя 7 години младост
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Активира имунната система, възстановява органи и добавя 7 години младост
НОИ обяви важно решение
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Ето как се променят всички суми
Над 137 000 пенсионери ще получават по-високи плащания
Промяната ще се случи от 1 юли
От къде идва съмнението
Средният размер на изплатените втори пенсии през първото полугодие на 2023 г. е 225,12 лв.
Това е заложено в проект на Постановление на Министерския съвет
Столетницата умира спокойно в съня си
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Правителството ще гласува увеличаването на социалната пенсия за старост със 7 лева от 1 юли
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