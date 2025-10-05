Китай скочи на Италия! Битка между историците

Люта битка на историци започна заради лъва, разперил криле, символ на Венеция.

Това пише South China Morning Post.

Наскоро екип от италиански изследователи публикува резултатите от анализ в списание Antiquity, според който един от основните символи на Венеция - крилатият лъв на Свети Марко, е направен в средновековен Китай. Почти тритонната фигура на лъва първоначално е била китайска бронзова статуя, която по-късно е променена.

Редица учени в Китай обаче скочиха срещу това изследване. Според историците в Пекин венецианската фигура на лъва не съответства на китайските изображения от онова време.

Италианците обаче са категорични, че има огромна прилика между чертите на лъва и митичните зверове, които са били пазачи на гробници по време на династията Тан в Китай (618-907).

Освен това, според техните данни, химичният анализ показа, че медта, използвана при леенето на лъва, съответства на медна руда от басейна на китайската река Яндзъ.

Италианските учени твърдят още, че китайската скулптура може би е закупена от Николо и Мафео Поло, роднините на известния изследовател Марко Поло (1254-1324), който прекарва четири години в двора на Хубилай хан през 1271 г.

Този монголски хан основава династията Юан, която управлява териториите на съвременна Монголия, Китай и други страни. След това скулптурата била променена, за да не копира традиционните за Китай пазачи на гробници.

Много китайски изследователи настръхнаха срещу подобни заключения. Ху Яофей, доцент в катедрата по история и цивилизации в Педагогическия университет в Шанси, посочи, че крилатият лъв от Венеция "стилистично не прилича на пазителите на гробниците на империята Тан".

"Що се отнася до материала, крилатият лъв е отлят от бронз, а не от керамика или камък", отбеляза той.

Кан Яорен, историк на изкуството, специализиран в датирането на произведения на изкуството от династиите Тан, Сун и Юан, смята, че е малко вероятно прототип на такъв лъв да съществува в Китай, освен ако не е поръчан от Европа.

"Изучавам каменни лъвове, скулптура, релеф и дърворезба в продължение на много години. Крилатите лъвове са били изключително редки", смята изследователят.

"Изображенията на лъвове с разперени крила са често срещани в западните продукти. Тъй като крилата се отдалечават от тялото, изглежда малко вероятно те да са били добавени по-късно", каза Канг Яорен.

"Влиянието на древен Китай на Запад беше много незначително - почти незначително", категоричен е историкът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com