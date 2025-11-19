Бившата на Карлос Насар изуми с признанието си

След тежката раздяла с олимпийския и световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар хубавата гимнастичка Магдалина Миневска гледа напред.

Миньончето обаче все още не иска да влиза в нова връзка. За разлика от бившия си възлюбен, който веднага се впусна в нова любовна авантюра с волейболистката Александра Костадинова.

"Чувствам се страхотно! Смятам, че се преоткрих след нещата, които ме сполетяха...", разсъждава Миневска. "Излизам с приятелки и се отдавам на себе си за момента", признава хубавицата. Тя отговаря искрено на въпроси на свои последователи в социалната мрежа инстаграм. На запитване дали си търси джентълмен, гимнастичката отговаря категорично: "Аз не търся никой". Освен това състезателката на "Левски" споделя:

"В месеците, след като се бях отказала от спорта, имах страшно много време да помисля върху много неща".

Само след няколко дни, на 2 декември, Маги ще отпразнува своя 20-годишен юбилей. Още отсега тя е започнала с организацията на партито, което ще е грандиозно. На него ще присъстват много нейни съотборнички от художествената гимнастика. Разбира се, Карлос Насар не е поканен.

