България превзе световната олимпиада по химия
Младите ни таланти спечелиха един златен, един сребърен и два бронзови медала сред 320 участници
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Младите ни таланти спечелиха един златен, един сребърен и два бронзови медала сред 320 участници
В олимпиадата се ключиха 370 участници от 87 държави
Надпреварата се проведе във Варна между 28 юни и 3 юли
Две компании са помогнали финансово на децата в печелившия им проект
Златните медали спечелиха Веселин Маркович и Александър Гатев
Намали с 20 000 наранените български ученици в киберпространството
Два златни, два сребърни и един бронзов медал завоюваха учениците от националния отбор на Международната олимпиада по астрономия и астрофизика
Измир. Първите български ученици, които ще се обучават тази година в космическия тренировъчен център на NASA - Space Camp в турския гр. Измир вече пот...