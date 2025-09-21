Гордост! Наши ученици станаха световни шампиони

Наши ученици станаха световни шампиони в състезание с водородни колички, които сглобяват сами.

Месеци преди съзтезанието младежите работят по проектирането и изграждането на количката.

"Най-трудното при проектирането беше теглото и баланса на колата, защото ние имаме водорона клетка, която е двигателят и тя трябва да стои някъде, където ще може да балансира колата, да няма по-тежка част, да няма по-лека", коментира пред bTV Мартин Ангелов, 17 г., механик в отбора.

"Мисля, че това е добра опция за алтернативна енергия, тъй като помага на околната среда", казва Варвара Мукова - 17 г., механик.

Пилотите успяват на направят над 1170 обиколки с 40 повече от класираните на второ място.

"Имаше много катарстрофи, трябваше да предпазвам колата да не се счупи, да не хаби много енергия", коментира Константин Ганков - пилот, 16 г.

"Бяха твърде много коли на пистата и понякога се разфокусираш, като видиш някой, като се блъсне или падне някоя част по пистата, защото всичко се случва", посочва Самуил Георгиев - втори пилот, 17 г.

Две години децата конструират и проучват сами, а малко преди съзтезанието получават и професионална помощ.

"Привлякохме интереса на инженер, който им помогна, даде им насоки и ги измести на друга писта на нова категория", казва Даниела Тодорова - директор на "Българско школо".

Тази година две компании са помогнали финансово на децата в проекта, но за догодина те ще имат нужда от още средства и подкрепа.

