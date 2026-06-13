Проверете се: МОН публикува верните отговори по математика за 4. клас
Близо 53 500 ученици се явиха на националното външно оценяване, а резултатите ще бъдат обявени до 15 юни
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Близо 53 500 ученици се явиха на националното външно оценяване, а резултатите ще бъдат обявени до 15 юни
Въпросите да бъдат за умения, казва Диян Стаматов, председател на работодателите в областта на образованието
Днес ще се проведе националното външно оценяване по предмета „Човекът и природата" за всички ученици от четвърти клас. Тестът започва в 10:00 ч. във в...
58 512 деца се явиха на миниматурите по математика днес. Това са 96.62% от всички четвъртокласници. Тестът съдържаше общо 19 задачи - 16 от затворен т...
Описват по нов начин залавянето и обесването на ЛевскиХлапета четат как крадат началниците, слагат по 6 дати в уроци за най-малките Българските деца...