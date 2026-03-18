Регионални

Деца от Казанлък станаха посланици на пътната безопасност

Целта на събитието бе изграждане на култура за безопасно движение по пътищата

18 мар 26 | 18:21
21
Никол Симова

В град Казанлък се проведе инициатива, посветена на безопасността на движението по пътищата под надслов „Заедно за едно по-добро бъдеще“. Тя бе инициирана от Регионално управление на образованието – Стара Загора и реализирана със съдействието на Община Казанлък и РУ на МВР – сектор „Пътна полиция“ – Казанлък. Официален гост беше г-жа Райна Калоянова – старши експерт по предучилищно образование към РУО – Стара Загора.

Целта на събитието бе изграждане на култура за безопасно движение по пътищата и формиране на отговорно поведение още в ранна детска възраст.
Организирани бяха образователни и практически дейности с участието на четири детски градини. В ДГ „Теменуга“ и ДГ „Еделвайс“ гостуваха децата и учителите от ДГ „Буратино“ и ДГ „Роза“, където бе представен дигитален куиз под формата на игра. В него децата от третите възрастови групи демонстрираха знания за правилата за движение и безопасното поведение на пътя.

Представителни групи от детските градини преминаха по предварително определени пешеходни маршрути, като раздаваха флаери с послания за безопасно поведение. На ключови булеварди в града служители на КАТ спираха автомобили, а децата влязоха в ролята на пътни полицаи и лично връчваха послания на водачите, насърчавайки отговорното поведение на всички участници в движението.


Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от Регионални
Коментирай