За първи път Лили Иванова ще пее пред „Св. Александър Невски“

Лили Иванова поставя началото на националното си турне тази вечер, като първата спирка е Благоевград. Концертът започва от 19:00 часа в зала „Скаптопара“.

На сцената с Лили Иванова ще са музикантите от LI Orchestra – Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов-Чери, Христо Михалков, Росен Ватев и „ЛаТиДа“. Музикален продуцент е Ангел Дюлгеров. За публиката в Благоевград ще има и изненада, която ще бъде разкрита на самия концерт, каза за БТА асистентът на Лили Иванова – Николай Недеков.

Благоевград е първият град от турнето, а за най-голямото име в българската поп музика предстои натоварена година. На 24 май предстои голямо събитие – концертът ѝ в зала „Олимпия“ в Париж, посочи Недеков. Това е втори концерт в парижката зала за примата на българската естрада.

Тази година в програмата е и концерт пред катедралния храм „Свети Александър Невски“ на 2 септември, каза още Николай Недеков. Той допълни, че за първи път в кариерата си Лили Иванова ще пее пред катедралния храм в София.

След концерта тази вечер в Благоевград, на 26 март предстои концерт в Кюстендил. Следващите дати от турнето на Лили Иванова са: 15 юни - Габрово, 1 юли - Добрич, 2 юли - Русе, 10 юли - Горна Оряховица, 11 юли - Варна, 12 юли - Бургас, 7 септември - Пловдив, 10 септември - Плевен, 22 октомври - Шумен, 16 ноември - Хасково, и 18 ноември - Пазарджик. На 8 май в столичната „Арена 8888 София“ е благотворителният концерт в подкрепа на здравния фонд на Съюза на артистите в България.

