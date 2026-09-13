Стара Загора почете 183 години от рождението на Кольо Ганчев
Годишнината беше отбелязана с кратка програма и поднасяне на венци
Следете всички новини, анализи и коментари за Революционер. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Годишнината беше отбелязана с кратка програма и поднасяне на венци
Ето словоизлеянията хна депутата от Промяната
"Стандарт" ще заведе наследница на революционера при шестокласници в Пловдив Урок по родолюбие за капитан Петко Войвода ще имат шестокласници в Пловд...