Първи градски турнир по плуване в Казанлък събира млади таланти

За първи път в Казанлък ще се проведе градски турнир по плуване, организиран от Клуб по плувни спортове „Антимспорт“ и Община Казанлък.



Събитието ще се състои на 25 април 2026 г. в басейн „Антимспорт“ и ще събере ученици от различни възрастови групи, които ще се състезават в дисциплината свободен стил.



Участието е безплатно, а записването ще се извършва на място в деня на състезанието. Организаторите са подготвили медали и награди за най-добрите състезатели.



Турнирът има за цел да насърчи спорта сред младите и да постави началото на нова традиция в града.





