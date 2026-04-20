Първи градски турнир по плуване в Казанлък събира млади таланти

Участието е безплатно, а записването ще се извършва на място в деня на състезанието

20 апр 26 | 11:50
Никол Симова

За първи път в Казанлък ще се проведе градски турнир по плуване, организиран от Клуб по плувни спортове „Антимспорт“ и Община Казанлък.

Събитието ще се състои на 25 април 2026 г. в басейн „Антимспорт“ и ще събере ученици от различни възрастови групи, които ще се състезават в дисциплината свободен стил.

Участието е безплатно, а записването ще се извършва на място в деня на състезанието. Организаторите са подготвили медали и награди за най-добрите състезатели.

Турнирът има за цел да насърчи спорта сред младите и да постави началото на нова традиция в града.


