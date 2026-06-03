Златната маска и пръстенът от могила “Светицата“ се върнаха в Казанлък

За първи път от откриването им през 2004 г. оригиналите на златната маска и златния пръстен от могилата “Светица“ бяха официално представени пред жителите и гостите на Казанлък в исторически музей „Искра“.



На откриването присъстваха кметът на Община Казанлък Галина Стоянова, директорът на Музей „Искра“ д-р Момчил Маринов и доц. д-р Христо Попов – директор на Националния археологически институт с музей при БАН.



Безценните артефакти предизвикаха огромен интерес както сред казанлъчани, така и сред многобройните туристи, които посещават града по време на Празника на розата 2026.



Всеки желаещ може да види оригиналните находки напълно безплатно в Музей „Искра“ до края на месец юли.



Община Казанлък благодари специално на директора на НАИМ доц. доктор Христо Петров за радостта богатствата от тракийската могила “ Светицата” да бъдат в Казанлък за Празника на розата.





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