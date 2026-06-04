Международният фолклорен фестивал 2026 превръща Казанлък в сцена на културното единство



В рамките на Празника на розата 2026 Казанлък отново ще бъде сцена на едно от най-очакваните културни събития – Международния фолклорен фестивал, организиран ежегодно от Община Казанлък. Фестивалът ще се проведе в три последователни дни – 5, 6 и 7 юни, и ще събере участници от България и чужбина в празник на традициите, приятелството и културния обмен.



Събитието има за цел да съхранява и популяризира народното творчество, да насърчава интереса на младите поколения към фолклора и да създава пространство за среща между различни култури. Чрез музиката, песните и танците участниците ще представят богатството на своите традиции, обичаи и празнични ритуали.



Международният фолклорен фестивал е престижен форум с дългогодишна история, в който през годините са участвали състави от различни държави от Европа и света. След кратко прекъсване неговото провеждане бе възобновено през 2013 година по инициатива на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова.



Тазгодишното издание ще премине под мотото „Танцът на розата – мост на културното единство“, символизиращо силата на изкуството да обединява народи и поколения.



За трета поредна година в зала „Иван Милев“ ще се проведе традиционната опознавателна среща между участващите състави и представителите на Община Казанлък като домакин и организатор на фестивала.



В богатата фестивална програма ще се включат фолклорни формации от побратимените градове на Казанлък – Надканижа (Унгария), Верия (Гърция), Дидимотика (Гърция) и Кочани (Република Северна Македония).



Сред специалните гости е фолклорният ансамбъл „Лупчо Сантов“ от Кочани, който ще представи песни и танци, характерни за региона.



Китайска фолклорна група ще впечатли публиката с изпълнения на традиционни инструменти като цимбал, ерху и шън, както и с образи и елементи от китайското оперно изкуство.



Участие ще вземе и Културно-фолклорната асоциация „То Кастро“ от Гърция, чиято мисия е да популяризира културното наследство и традициите на своята местна общност по света.



Българското участие също ще бъде впечатляващо. В първата фестивална вечер на сцената ще се изяви Ансамбълът за народни песни и танци „Искра“ с главен художествен ръководител Цветан Цочев – Почетен гражданин на Казанлък за 2022 година. Ансамбълът е носител на званието „Представителен“ на ЦИОФФ за България към ЮНЕСКО и достойно е представял страната ни на международни форуми, включително в Европейския парламент в Брюксел.



Фолклорната вечер ще бъде открита от Детско-юношеския фолклорен танцов състав „Арсенал“ с художествен ръководител и хореограф Ваня Минчева. В репертоара на състава са включени танци от всички етнографски области на България.



В програмата ще участват още танцовите формации към НЧ „Жар – 2002“ с ръководител Дора Петкова, които по време на празничното шествие в неделя ще дефилират с народни носии на побратимените градове. За доброто настроение на публиката ще се погрижат и Клуб за народни танци „Тракийци“ с ръководител Валентин Ангелов, както и Фолклорен ансамбъл „Гъдулица“ към НЧ „Възродена искра – 2000“ с ръководител Димитър Гайдаров.



След празничното шествие на откритата сцена на площад „Севтополис“ ще се представят танцовите формации на Институт „Конфуций“ – София, които ще покажат впечатляващия „Драконов танц“. В програмата ще се включи и Танцов клуб „Нон Син“, съставен от студентки от специалност „Южна, Източна и Югоизточна Азия“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Клубът популяризира красотата на виетнамската култура чрез изпълнения, съчетаващи традиция, елегантност и сценично майсторство. През последните години неговите членове участват активно в редица международни фестивали и културни форуми в България и чужбина.



За поредна година с логистичната организация и посрещането на гостуващите състави ще бъде ангажиран екипът на Общинска библиотека „Искра“.



Три дни музика, танци и вдъхновение ще превърнат Казанлък в място за среща на култури, традиции и приятелства, доказвайки за пореден път, че фолклорът е живият мост между народите.





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