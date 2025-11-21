"Академията за таланти" в казанлъшкото село Розово се разширява с нов спален корпус

Деца от цяла България ще имат възможност да посещават Академията за таланти в Розово в още по-добри условия, благодарение на новия спален корпус, който се изгражда в момента.

Проектът навлиза в четвъртия от общо шест етапа, представляващ предпоследната фаза преди завършването на сградата.

Новият корпус ще включва:

- 9 стаи, оборудвани с по три легла, осигуряващи удобен престой за деца на възраст от 4 до 12 години;

- зали за занимания, предназначени за творчески, образователни и игрови дейности;

- спортна зала, създадена за провеждане на разнообразни спортни активности;

- специализирана зала, планирана като кабинет по археология, където децата ще могат да се докоснат до историята и научните открития.

Инвестицията се осъществява съгласно решение на Общинския съвет и се управлява в партньорство с неправителствена организация, която финансира дейностите, поддръжката и издръжката на комплекса. Целта е да се създаде пространство, в което децата могат да откриват, развиват и предават своите таланти чрез спортни занимания, творчески лаборатории и образователни програми.

Днес кметът на общината Галина Стоянова и нейните заместници проведоха работна среща и оглед на напредъка по проекта заедно с председателя на Общинския съвет Николай Златанов, неговите заместници, общински съветници, представители на Гражданския консултативен съвет към кмета, представители на медиите. Всички присъстващи подчертаха значението на Академията за таланти като ключов център за развитие на децата и младежите от региона и цялата страна.

Академията за таланти в Розово се издържа изцяло от дарения и стопанската дейност на академията.





