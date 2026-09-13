"Академията за таланти" в казанлъшкото село Розово се разширява с нов спален корпус
Деца от цяла България ще имат възможност да посещават Академията за таланти в Розово
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Деца от цяла България ще имат възможност да посещават Академията за таланти в Розово
Национален образователен форум се проведе край Казанлък
След ревюто на Валентино през 2022 г. тенденцията продължава, вдъхновена от филма и Марго Роби
Джуджетата вече са с бермуди
Хората от селото са притеснени, че фирмата превишавала зададените й по проекта задължения и извлича големи количества инертен материал от речното кори...
Според хората обаче, фирмата превишавала зададените й по проекта задължения и извличала големи количества инертен материал от речното корито
Сградата на община Стара Загора ще бъде осветена в розово на 19-ти октомври – Световния ден за борба с рака на гърдата, съобщиха от общинския пресцент...
Къдравелките Шер и Ева Тепавичарова пак са на мода Голямото пролетно шоу в прическите започна. Зрелището си заслужава - сини, зелени, лилави, розови...
С широки усмивки, сърцати желания и пожелания, с много добро и с розови фланелки малчуганите от детската градина в село Долно Осеново се включиха в ин...
Дали в Розово спят по-спокойно, след като преди десетина дни показаха на 17 души в нужда, 6 от които деца, че нямат място в чистото им етническо село?...
Хората в Крън посрещнаха чужденците с питки, носят им храна и дрехи Сириец от Розово получи инфаркт от притеснение. Най-възрастният от групата - 70-г...
Клисура. Не са виновни гражданите, а политиците за случая с изгонените бежанци от село Розово. Това коментира вицепрезидентът Маргарита Попова относно...
Стара Загора. Група старозагорски доброволци се извиниха на сирийските бежанци, прогонени от казанлъшкото с. Розово, само защото са различни. Млади...
Крън. С баница и отворени обятия. Така жителите на Крън посрещнаха прогонените сирийски семейства от село Розово, съобщи Нова тв. И уточниха, че новит...
Стара Загора. В село Розово няма ксенофобия. Виновни за създалата се ситуация са правителството и политиците. Това коментира лидерът на „България без...
София. „МВР ще провери законосъобразността на действията на всички институции, имащи отношение по проблема", заяви главният секретар на МВР Светлозар...
Казанлък. "Ще коментирам случая Розово и в друг аспект – неадекватната реакция на местната власт и на някои от политическите сили". Това заяви вицепре...
София. ГЕРБ поиска управляващите да осигурят нормални условия за бежанците и да проведат подготовка за посрещането на новата бежанска вълна, която се...
Пускам си СV-то в компании за дизайн, но нищо, разочарован е Джо от Дамаск Бежанци в лагерите не приемат предложените им оферти за работа. Фирми иска...
Стара Загора. Жителите на казанлъшкото с. Розово скочиха срещу неочакваното настаняване на група сирийски бежанци в селото. Трите семейства, общо 17...