Всичко за Розово

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Коси '15: Роз-лила и синьо

Коси '15: Роз-лила и синьо

Къдравелките Шер и Ева Тепавичарова пак са на мода Голямото пролетно шоу в прическите започна. Зрелището си заслужава - сини, зелени, лилави, розови...

19 март | 18:50
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„Розови” деца срещу тормоза

„Розови” деца срещу тормоза

С широки усмивки, сърцати желания и пожелания, с много добро и с розови фланелки малчуганите от детската градина в село Долно Осеново се включиха в ин...

25 февруари | 17:16
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Зло в бежански дрехи

Зло в бежански дрехи

Дали в Розово спят по-спокойно, след като преди десетина дни показаха на 17 души в нужда, 6 от които деца, че нямат място в чистото им етническо село?...

06 май | 22:05
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