Министър Вълчев посети Академията за таланти в казанлъшкото село Розово

Академията за таланти в казанлъшкото село Розово привлича все повече ученици със заниманията, които развиват техните дарби и умения за творчество и общуване. Това разказаха работещите на доброволни начала преподаватели на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, който посети своеобразното лятно училище по покана на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова.



По идея на кмета на Казанлък, кметът на село Розово Венцислав Колев и местните жители подемат през 2020 година инициатива за възстановяване на сградата на закритото през 2009 година училище. Създават Сдружение „Естествен интелект“, в което членува и община Казанлък, имат подкрепа от местната общност и от бизнеса, който спонсорира проекта. Изпълнява се пети проект по програма “Красива България” с 50% съфинансиране от бюджета на община Казанлък – сградата на старото училище се ремонтира изцяло, изградена е спортната площадка, а в момента се строи спалният корпус. На трите декара двор се обособяват пространства спорт, учене и био земеделие. Има футболно и мултифункционално игрище, тенис корт, музикално студио, библиотека, зали по физика, астрономия, археология, програмиране и роботика, както и столова.



През това лято вече посрещат деца от Розово и околните села, от Казанлък и дори от Стара Загора, като амбицията на екипа е да приема деца от цялата страна и да работи за развитие на техните таланти. Така ще помагат не само на децата, но и на техните родители. Председателят на СНЦ "Естествен интелект" Вероника Коева разказа за организирани приключенски мисии, целодневни занимания с наука, изкуство и спорт. Община Казанлък им предоставя училищен автобус, като с него посещават Казанлъшката гробница и други забележителности в района.



Министър Вълчев с интерес изслуша добрия опит на преподавателката Петя Байкова как се справя без телефони. „Провокирах деца на различна възраст как изкарват толкова време без телефон тук и те споделиха, че това, че всички са без телефони ги задължава да бъдат част от това общество и започват да изпитват удоволствие от прекия контакт. И друго – всеки ден имахме разходки, дълги преходи в гората по различни маршрути, всеки ден ги срещахме с природата.“, разказа Байкова.



Министър Вълчев отбеляза, че Средна гора е идеална за ученици, за занимания с ориентиране, както и че районът е богат на археологически и други забележителности, които помагат на децата да учат с интерес. Той поздрави кмета на Община Казанлък и екипа за това, че са спечелили подкрепата на местните жители и развиват широк спектър от таланти на учениците, които посрещат.

