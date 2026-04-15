Община Казанлък дава криле на млади таланти: „Паниците“ се превръща в лагер за бъдещите лидери

Община Казанлък получи одобрение за финансиране на проект „Подкрепа за развитие и изява на талантите на учениците от община Казанлък“ по Програма „Образование“ 2021–2027 към Министерството на образованието и науката.



Проектът е насочен към подкрепа на развитието и изявата на талантите на деца и ученици чрез участие в разнообразни образователни, научни, спортни и творчески инициативи.



Централен акцент в проекта е съживяването на Почивна база „Паниците“, която ще се превърне в място за подготовка на ученици в областите на изкуствата, културата, спорта, STEM направленията и чуждите езици.



Подготовката ще се осъществява чрез специализирани обучителни и тренировъчни лагери.



В интерес на децата, Община Казанлък залага на широко сътрудничество между местните ангажирани институции. Чрез партньорство с Общинска библиотека „Искра“, местните читалища, различни школи и Академия за таланти – с. Розово, ще се реализират иновативни академии, фестивали, работилници, кръжоци и клубове.



Важен елемент от проекта е подкрепата за участието на талантливи ученици в олимпиади, конкурси, състезания, хакатони, STEM и научни фестивали, форуми и пленери. Целта е да се активизира присъствието на младите хора в културния, спортния и образователния календар на общината чрез изложби, концерти и тематични събития.



За най-изявените ученици ще бъдат осигурени еднократни стипендии и материални поощрения за постигнати високи резултати.



Тази мярка е част от последователната политика на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова за инвестиции в качествено образование и насърчаване на иновациите и творческите способности.



Реализацията на проекта ще създаде устойчива среда за личностно развитие и ще повиши мотивацията и конкурентоспособността на учениците.



С тази инициатива Община Казанлък затвърждава имиджа си на място, което вдъхновява, подкрепя и подготвя своите млади хора за бъдещ успех в съвременния свят.





