Всичко за Йохан Кройф

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Последни новини Спорт
Кройф помири "Барса и "Реал"

Кройф помири "Барса и "Реал"

Хиляди се струпаха на "Ноу камп", за да отдадат почит на великия Йохан Кройф. Пред специалния кът на покойника се случи чудо: споменът за него събра н...

26 март | 20:40
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Кремират Кройф в Барселона

Кремират Кройф в Барселона

Тялото на легендата на световния футбол Йохан Кройф ще бъде кремирано днес в Барселона. Холандецът почина в четвъртък на 68-годишна възраст от рак на...

25 март | 18:08
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