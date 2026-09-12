Йохан Кройф е арогантен, а Роналдо - женкар
Фабио Капело с откровена изповед
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Фабио Капело с откровена изповед
С фланелката на легендата на Мондиал 74
Отдаде почит на нидерландската легенда
Легенди на Мексико биха с 2:0 Ицо и компания от "Барса" Христо Стоичков почете своя приятел и треньор Йохан Кройф със символа на Холандия - лалета. Т...
Андрес Иниеста се зарече, че "Барселона" ще бие "Реал" в дербито на Испания на "Ноу камп" в събота, победата ще бъде посветена на починалия преди дни...
Хиляди се струпаха на "Ноу камп", за да отдадат почит на великия Йохан Кройф. Пред специалния кът на покойника се случи чудо: споменът за него събра н...
За другите беше чест да са в националния отбор, той поиска да му се плаща Дейвид УИНЪР,"ГАРДИЪН" Великобритания има "Бийтълс" и "Ролинг Стоунс", Хол...
Тялото на легендата на световния футбол Йохан Кройф ще бъде кремирано днес в Барселона. Холандецът почина в четвъртък на 68-годишна възраст от рак на...
Христо Стоичков също изрази съболезнованията си към своя откривател за големия футбол – Йохан Кройф. Холандската футболна легенда почина на 68 години...
Един от най-легендарните футболисти на всички времена Йохан Кройф почина днес. Холандското величие загуби битката с рака на 68-годишна възраст. Тъжна...
Христо Стоичков е основен кандидат за поста на селекционер на националния отбор на Казахстан. Това твърдят медиите в страната. Пред Sports.kz футболни...
Футболният свят оказа страхотна подкрепа на легендата на играта Йохан Кройф в битката му с рака. По-рано днес 68-годишният холандец беше диагностицира...
Легендата на световния футбол Йохан Кройф е диагностициран с рак на белите дробове, съобщи говорител на Барселона пред медиите. Очаква се днес той да...
Легендарният холандец Йохан Кройф разкри любопитни подробности около заплатите в "Барселона" по време на неговия "Дрийм Тийм". Част от отбора тогава б...
"Атлетико" загря с тенис за решителните битки Христо Стоичков за пореден път нападна шефовете на "Барселона". Този път недоволството на Камата е свър...
Легендарният Йохан Кройф удря рамо на Христо Стоичков в разплитането на трудни ситуации. Холандецът разкри това в интервю за перуански вестник "urgen...