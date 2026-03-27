Уникалният случай с Йохан Кройф, изумил света

Ето ви много сложна задача.

Никак не е лесно да се реши., А и отивате на огромен форум, където ще ви гледа целият свят. Тук са замесени много пари, две огромни компании, водещи война помежду си, един силен отбор и едно изключително име, обичано от целия свят.

Хендрик Йоханес Кройф е името, националният на Холандия е отборът, „Адидас“ и „Пума“ са компаниите. Световното първенство по футбол е мястото, където се решава невъзможният казус.

Задачата с едно неизвестно, но огромно, е следната. Холандската футболна федерация подписва договор с „Адидас“. Кройф обаче има железен такъв с „Пума“.

Как Йохан Велики ще лети из западногерманските терени на Мондиал’74? С фланелка на „Адидас“, с фланелка на „Пума“, с някаква странна и невиждана симбиоза на двата концерна? Или просто гол до кръста…

10 години от кончината на изумителния играч и треньор

Хендрик Йоханес Кройф е роден през 1947 година само на един хвърлей разстояние от стадиона, който сега се нарича „Йохан Кройф Арена“ в Амстердам през 1947 г. Напусна ни на 24 март точно преди 10 години - през 2016-а. Той е най-обичаният холандски футболист на всички времена и един от най-обичаните изобщо футболисти на всички времена. Художник, за когото теренът е платното, а топката – магическа четка, с която рисува. На моменти ходовете му са толкова гениални, вълшебни и впечатляващи, че разтуптяват и най-безчувствените сърца на планетата.

Кройф обаче е гениален не само на терена, но и извън него. Особено когато трябва да се реши нерешима задача като горната…

Холандският национален отбор се класира за първи път на световни финали от 1938 година. Колкото и да е нехарактерно за лалетата, футболните „лалета“ от Ниската земя представляват красив, но бодлив букет, който може да пусне кръв на всеки, застанал на пътя им.

Холандия е в устата на всички

Медийното внимание към Холандия е огромно. Специалистите предричат триумф в Западна Германия.

Кройф, играчът с най-висок профил в тима и въоръжен със своя тъст и агент Кор Костер, се грижи за финансовите облаги на съотборниците си. Те договорят еднакви премии и бонуси за всеки от състава, който играе. Сумите никак не са малки.

По същото време холандската футболна федерация подписва договор за екипировка с „Адидас“ , което означаваше, че за първи път върху известния оранжева екип ще грейнат отличителните три ивици на световноизвестната фирма. На фланелката, шортите и чорапите.

Кройф обаче има изключителна лична сделка с „Пума“. Заради своята лоялност той отказва да носи екипа на кръвния враг „Адидас“. Йохан даже се появява на важни събития извън терена с дрехи на „Пума“.

Онази прословута снимка със сакото му, когато получава „Златната топка“ през 1971 година, обикаля целия свят и е известна и до днес. На него с ей такива букви пише „Пума“, отбелязва БЛИЦ. Нещата се задълбочават преди Мондиала във ФРГ. И въпросът „Дали Холандия ще спечели световната титла?“ вече е изместен от друго питане: „Дали Кройф ще участва на световното първенство?“.

„Йохан, виж екипировката е на холандската федерация, на холандския отбор, на нацията. Ти си част от нея. Ти си част от нас“, опитват се да разубедят Кройф.

„Главата, която обаче стърчи от фланелката, е моя“, контрира Йохан.

Гениалният ход на Йохан

След няколко дневни, а и нощни главоблъсканици, Кройф дава следната идея. Той ще облече екипа на „Адидас“, но на него да има… не три, а две ивици. Една от прословутите три да бъде премахната.

Задачата пада, отговорът е открит. „Адидас“, иска, не иска, се съгласява. Все пак това е някакъв вариант. Какво ти някакъв. Гениален вариант. Реакцията в „Пума“ е изключително шумна – овациите заглушават и прелитащите самолети. Кройф премахва една лента от екипа си, за да го направи неутрален от търговска гледна точка. Което не влияе на спонсорската му сделка с „Пума“. Апропо, а обувките – там никой не спори. Йохан си рисува с тях върху футболното платно.

Историята не свършва с това. Тя има продължение 40 години по-късно. През 2014 г. компанията Cruyff Sportwear пуска реплика на фланелката му от Мондиал 1974 г. От „Адидас“ завеждат дело и искат продажбите й да бъдат преустановени, което вбесява Кройф.

"Не разбирам. Тези две ленти ми принадлежат, особено когато са в съчетание с номер 14 на гърба. Те са част от личността ми, а не собственост на „Адидас".

Но това, както и да е. Случаят от 1974 година обаче наистина е уникален. И ненапразно го наричат - най-гениалния в историята футбола, изненадал не само спорта, но и света.

Стоичков: Изминаха 10 години, а всеки ден се сещам за теб!

Легендата на българския футбол и Барселона Христо Стоичков си спомни за човека, привлякъл го на „Камп Ноу“ - Йохан Кройф. Славният холандец почина на днешния ден 24 март през 2016 година.

Той и Камата завоюваха редица успехи в Барса – КЕШ (1992), КНК (1989), Суперкупата на Европа (1992), Ла Лига (1991, 1992, 1993, 1994), Купата на Краля (1990) и Суперкупата на Испания (1991, 1992,1 994).

“Изминаха 10 години, а няма ден, в който да не съм се сещал за теб! Ти завинаги ще си един от най-близките ми хора!

Благодаря ти за всичко, учителю! Никога няма да бъдеш забравен, Йохан Кройф!“, написа Стоичков в социалните мрежи.

Футболният свят отбелязва 10 години без един от най-големите

На 24 март, преди точно 10 години светът загуби една от най-големите футболни легенди - Йохан Кройф. Паметта на митичния нидерландец, който си отиде на 68 години, разбира се бе почетена в родината му Нидерландия, както и два от клубовете, в които емблематичното лале с номер 14 остави най-голяма диря - Аякс и Барселона.

Точно в 8:14 часа днес сутринта от Аякс публикуваха в социалните си мрежи пост, озаглавен „Йохан Кройф завинаги“, придружено от изображения на легендата през годините.

Кадрите показват как той рита топка като юноша, пробива в първия отбор, превръща се във величие, извеждайки Ajax до три поредни европейски титли, а по-късно става и треньор на амстердамци.

На уебсайта на Аякс клубът публикува и въздействащо видео. „Десет години след смъртта му, събрахме десет прекрасни гола. Но това е логично.“

Националният отбор на Нидерландия също си спомни за Кройф в този специален ден. Футболисти като Тижани Райндерс, Дензъл Дъмфрис и Нейтън Аке споделиха мислите си за легендата.

„Мисля, че всеки израства с него, без значение на колко години си. Често чувам името му и в клуба, от мениджъра, който често говори за него“, заяви Аке, визирайки Пеп Гуардиола в Манчестър Сити.

Лапорта - Кройф винаги печелеше!

Барселона пък написа в официалния си сайт: "Датата 24 март 2026 г. отбелязва 10 години от смъртта на Йохан Кройф, уникална фигура, която промени хода на историята на Барса. Изключителен футболист, революционен треньор и велик мислител във футбола, холандецът остави наследство, което надхвърля обикновените трофеи, това е начин за разбиране на футбола и Барса".

След което са припомнени и големите успехи на Кройф като играч и треньор на каталунците, включително и прословутия "Дрийм Тийм" с Христо Стоичков и първия спечелен КЕШ в историята на клуба през 1992 г.

Междувременно над 35 000 души присъстваха на стадион „Йохан Кройф Арена“ в Амстердам в събота за премиерата на документалния филм за легендата, продукт на нидерландската национална телевизия. Сред гостите беше и новият стар президент на Барселона Жоан Лапорта, който сподели скъпи спомени за Кройф пред местното издание “Voetbal International”.

“Имах привилегията да бъда адвокат на Йохан. А когато станах президент, благодарение на него, той стана мой съветник“, обясни Лапорта връзката си с Кройф. „Но Йохан беше хитър: ако ти дадеше съвет и резултатът беше добър, то заслугата беше негова.

Но ако ти дадеше съвет и резултатът беше лош, което понякога се случваше, вината беше моя! Така че той никога не губеше, винаги печелеше!“, заяви новоизбраният президент на Барселона със силен смях.

Страницата подготви Владислав КОЛЕВ

