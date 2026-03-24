След 10 години. Стоичков скърби за Йохан Кройф

Най-успешният български футболист в историята Христо Стоичков отдаде почит на покойния Йохан Кройф, който беше негов треньор в Барселона.

Сточиков и Кройф завоюваха заедно КЕШ (1992), КНК (1989), Суперкупата на Европа (1992), Ла Лига (1991, 1992, 1993, 1994), Купата на Испания (1990) и Суперкупата на Испания (1991, 1992,1 994).

Ето какво написа Камата:

"Изминаха 10 години, а няма ден, в който да не съм се сещал за теб! Ти завинаги ще си един от най-близките ми хора!

Благодаря ти за всичко, учителю! Никога няма да бъдеш забравен, Йохан Кройф!"

