Ето какви компенсации за ток получаваме за август

Комисията за енергийно и водно регулиране определи размера на компенсациите за електроенергията, използвана от домакинствата през август 2026 г. Механизмът покрива разликата между пазарната цена, на която доставчиците купуват ток, и фиксираната цена, по която го продават на битовите си клиенти.

По този начин колебанията на борсата не се отразяват пряко върху сметките на домакинствата. Въпреки че пазарът на едро беше либерализиран от 1 юли 2025 г., цената за битовите потребители продължава да се определя от КЕВР за период от една година.

Доставчиците купуват необходимата електроенергия по пазарни цени, но я предоставят на домакинствата по определената от регулатора стойност. Когато разходите им за закупуване на ток са по-високи, разликата се покрива чрез Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

От 1 юли 2026 г. определената от КЕВР годишна базова цена е 74,54 евро за мегаватчас без ДДС. Заради по-високите борсови стойности доставчиците получават компенсации, които вече са предварително отчетени във фактурите на потребителите.

За периода от 1 до 31 август най-голяма компенсация е определена за клиентите на „ЕСП Златни Пясъци“ - 58,97 евро/MWh без ДДС. За клиентите на „Електрохолд“ размерът е 24,47 евро/MWh, а за домакинствата, обслужвани от „ЕВН България Електроснабдяване“ и „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“, компенсацията е по 24,56 евро/MWh без ДДС.

От КЕВР уточняват, че при изчисляването на сумите се прилагат и коригиращи механизми, чиято цел е да ограничат възможностите за недобросъвестни практики от страна на крайните снабдители.